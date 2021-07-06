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«Реал Сосьедад» продлил контракт с полузащитником Гуриди

09:55
Хон Гуриди. Фото ФК «Реал Сосьедад», Twitter
Хон Гуриди. Фото ФК «Реал Сосьедад», Twitter
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«Реал Сосьедад» продлил контракт с полузащитником Хоном Гуриди. Новое соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Гуриди является выпускником академии «Реал Сосьедада». В прошлом сезоне он провел в ла лиге 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Иван Шитик все материалы автора

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