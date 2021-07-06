«Реал Сосьедад» продлил контракт с полузащитником Гуриди

«Реал Сосьедад» продлил контракт с полузащитником Хоном Гуриди. Новое соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Гуриди является выпускником академии «Реал Сосьедада». В прошлом сезоне он провел в ла лиге 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.