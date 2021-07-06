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Денис Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе»

10:25
Денис Черышев. Фото Instagram
Денис Черышев. Фото Instagram
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Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев может перейти в «Хетафе», утверждает AS.

В понедельник президенты «Валенсии» и «Хетафе» обедали в Мадриде. Во время встречи они обсуждали возможные сделки между клубами. «Летучие мыши» заинтересованы в подписании Хуана Иглесиаса, Мауро Арамбарри и Джене Даконам.

При этом «Валенсия» не готова тратить большие деньги на покупку игроков «Хетафе», поэтому команда готова включить в сделку своих футболистов. В список кандидатов для обмена входит 30-летний Черышев.

В минувшем сезоне Черышев провел 22 матча за «Валенсию» и сделал три результативные передачи. Контракт вингера с клубом действует до конца июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает россиянина в 3,5 миллиона евро.

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