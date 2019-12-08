«Хетафе» на выезде обыграл «Эйбар»
16:05
«Эйбар» уступил «Хетафе» (0:1) в 16-м туре чемпионата России. Единственный мяч в этой игре забил Анхель Родригес.
Чемпионат Испании. Лига 1
16-й тур
«Эйбар» — «Хетафе» — 0:1 (0:0)
Гол: Анхель, 67.
«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа (Де Бласис, 80), Арбилья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Педро Леон (Экспосито, 85), Орельяна, Кике, Шарлес (Серхио Энрич, 75).
«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Джене, Оливера, Кукурелья (Тимор, 90), Максимович, Арамбарри, Хайме Мата (Хорхе Молина, 82), Дуро (Анхель, 60).
Предупреждения: Диоп, 17. Оливейра, 36. Орельяна, 43. Дуро, 57. Серхио Энрич, 75. Эскаланте, 88.
Удаление: Орельяна, 90+7.
Судья: Прието Иглесиас (Испания).
8 декабря. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
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