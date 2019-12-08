«Хетафе» на выезде обыграл «Эйбар»

«Эйбар» уступил «Хетафе» (0:1) в 16-м туре чемпионата России. Единственный мяч в этой игре забил Анхель Родригес.

Чемпионат Испании. Лига 1

16-й тур

«Эйбар» — «Хетафе» — 0:1 (0:0)

Гол: Анхель, 67.

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа (Де Бласис, 80), Арбилья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Педро Леон (Экспосито, 85), Орельяна, Кике, Шарлес (Серхио Энрич, 75).

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Джене, Оливера, Кукурелья (Тимор, 90), Максимович, Арамбарри, Хайме Мата (Хорхе Молина, 82), Дуро (Анхель, 60).

Предупреждения: Диоп, 17. Оливейра, 36. Орельяна, 43. Дуро, 57. Серхио Энрич, 75. Эскаланте, 88.

Удаление: Орельяна, 90+7.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

8 декабря. Эйбар. Стадион «Ипуруа».