«Барселона» не смогла победить «Хетафе» в 1-м туре ла лиги, команды доигрывали матч вдесятером

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Хетафе» в матче 1-го тура чемпионата Испании — 0:0.

На 42-й минуте вингер каталонцев Рафинья получил прямую красную карточку за удар соперника. Во втором тайме судья выровнял составы команд, показал вторую желтую карточку форварду хозяев Хайме Мате.

На 70-й минуте матча красную карточку получил главный тренер блаугранас Хави.

Во втором тура ла лиги «Барселона» примет «Кадис» 20 августа. «Хетафе» отправится в гости к «Жироне» в этот же день.