Де Йонг раскритиковал судейство в матче с «Хетафе»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о матче стартового тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).
«Мы должны работать лучше, но также и судьи. Ла Лига должна установить правила против затяжек времени. Во втором тайме добавили девять дополнительных минут, кажется, что это много, но во втором тайме «Хетафе» потратил впустую 25 минут. И это не их вина, это их работа. Позор», — приводит слова де Йонга Marca.
Во втором тура ла лиги «Барселона» примет «Кадис» 20 августа. «Хетафе» отправится в гости к «Жироне» в этот же день.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|1 : 1
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|1 : 1
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|0 : 2
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|1 : 2
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|0 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Хайме Мата
Хетафе
|1
|0
|0
Новости