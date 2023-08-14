Де Йонг раскритиковал судейство в матче с «Хетафе»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о матче стартового тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

«Мы должны работать лучше, но также и судьи. Ла Лига должна установить правила против затяжек времени. Во втором тайме добавили девять дополнительных минут, кажется, что это много, но во втором тайме «Хетафе» потратил впустую 25 минут. И это не их вина, это их работа. Позор», — приводит слова де Йонга Marca.

Во втором тура ла лиги «Барселона» примет «Кадис» 20 августа. «Хетафе» отправится в гости к «Жироне» в этот же день.