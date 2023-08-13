«Бетис» победил «Вильярреал» благодаря голу Виллиана Жозе на 90+6-й минуте

«Бетис» на выезде победил «Вильярреал» в матче 1-го тура ла лиги — 2:1.

У хозяев забил Хорхе Куэнка. У гостей отличились Айозе Перес и Виллиан Жозе, который забил победный гол на 90+6-й минуте.

В составе севильского клуба дебютировал полузащитник Иско, который перешел этим летом на правах свободного агента.

В следующем туре «Вильярреал» на выезде сыграет с «Мальоркой» 18 августа. «Бетис» 20-го числа примет «Атлетико».