Хави заблокировал трансфер Рафиньи из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави выступил против продажи Рафиньи, сообщает AS.

По информации источника, руководство «Барселоны» было готово расстаться с 26-летним бразильцем за сумму порядка 80 миллионов евро на фоне интереса к нему со стороны клубов АПЛ, но Хави хочет сохранить игрока в команде.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета прошлого года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач.