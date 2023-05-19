Главный тренер «Барселоны» Хави попросит у Лапорты повышение зарплаты

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес встретится с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой на следующей неделе и обсудит свое повышение зарплаты, сообщает журналист Луис Рохо.

По данным источника, Хави считает, что заслуживает этого, так как ранее досрочно выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании.

На данный момент специалист получает 4 миллиона евро. Руководство не против повысить Хави зарплату.

Соглашение с 41-летним экс-полузащитником «Барселоны» и сборной Испании рассчитано до 2024 года.