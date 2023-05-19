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Сегодня, 15:25

Главный тренер «Барселоны» Хави попросит у Лапорты повышение зарплаты

Виктория Кравченко
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Хави.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес встретится с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой на следующей неделе и обсудит свое повышение зарплаты, сообщает журналист Луис Рохо.

По данным источника, Хави считает, что заслуживает этого, так как ранее досрочно выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании.

На данный момент специалист получает 4 миллиона евро. Руководство не против повысить Хави зарплату.

Соглашение с 41-летним экс-полузащитником «Барселоны» и сборной Испании рассчитано до 2024 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
1
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2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
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 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
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 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
 Вальядолид 34 10 5 19 30-60 35
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 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
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