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Сегодня, 10:20

Ла лига, 35-й тур: «Барселона» примет «Реал Сосьедад», «Валенсия» — «Реал»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Карим Бензема.
Фото Reuters

Матчи 35-го тура чемпионата Испании по футболу. «Севилья» сыграет с «Бетисом» и другие встречи.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей ла лиги.

Испания. Ла Лига. 35-й тур
19 мая, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Вальядолид
Испания. Ла Лига. 35-й тур
20 мая, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Вильярреал
Испания. Ла Лига. 35-й тур
20 мая, 17:15. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Сельта
Испания. Ла Лига. 35-й тур
20 мая, 19:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Мальорка
Испания. Ла Лига. 35-й тур
20 мая, 19:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Эльче
Испания. Ла Лига. 35-й тур
20 мая, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Ла Лига. 35-й тур
21 мая, 15:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Эспаньол
Испания. Ла Лига. 35-й тур
21 мая, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Осасуна
Испания. Ла Лига. 35-й тур
21 мая, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Реал
Испания. Ла Лига. 35-й тур
21 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Бетис

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, турнирная таблица и статистика, фото и видео.

Футбол
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
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«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
16
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
 Вальядолид 34 10 5 19 30-60 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
20
 Эльче 34 4 7 23 26-64 19
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 22:00
Кадис – Вальядолид
 - : -
20.05 15:00
Жирона – Вильярреал
 - : -
20.05 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
20.05 19:30
Альмерия – Мальорка
 - : -
20.05 19:30
Хетафе – Эльче
 - : -
20.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 - : -
21.05 15:00
Р. Вальекано – Эспаньол
 - : -
21.05 17:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
21.05 19:30
Валенсия – Реал
 - : -
21.05 22:00
Севилья – Бетис
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 21
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 23 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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