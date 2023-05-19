Ла лига, 35-й тур: «Барселона» примет «Реал Сосьедад», «Валенсия» — «Реал»

Матчи 35-го тура чемпионата Испании по футболу. «Севилья» сыграет с «Бетисом» и другие встречи.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей ла лиги.

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