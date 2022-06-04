Певица Шакира объявила о расставании с футболистом «Барселоны» Пике

Отношения защитника и капитана «Барселоны» Жерара Пике и колумбийской певицы Шакиры подошли к концу. Пара объявила о своем расставании.

«С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, которые являются для нас главным приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание», — говорится в заявлении певицы, опубликованном EFE.

Ранее СМИ сообщали, что мать двоих детей Пике певица Шакира уличила его в измене с другой женщиной. После этого футболист переехал в старую квартиру и живет один.

Пике и Шакира воспитывают двоих детей, но не состоят в официальном браке.

Пике выступает за «Барселону» с 2008 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз — обладателем Кубка страны, шесть — победителем Суперкубка. Кроме того, он три раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

За сборную Испании Пике провел 102 матча. В ее составе он выиграл золотые медали чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2012).