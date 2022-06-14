Бэйл: «Не думаю, что статус моего будущего клуба будет иметь большое значение»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о выборе своего будущего клуба.

«Я еще не принял решение о своём будущем. Я знаю, что есть возможные варианты, но я должен оценить их и посмотреть, что лучше для меня. Мне нужно обсудить свой будущий клуб не только с моей семьей, но и с тренером, с тренерами по физподготовке. Мы должны понять, что будет лучше для меня, чтобы быть в форме к чемпионату мира в ноябре и декабре. Я не думаю, что статус моего будущего клуба будет иметь большое значение. Футбольный матч — это футбольный матч. Я чувствую, что никогда не потеряю свое качество игры с мячом», — приводит слова Бэйла Sport.es.

Сборная Уэльса, игроком которой является Бэйл, впервые с 1958 года сыграет на чемпионате мира. Команда пробилась на турнир 2022 года в Катаре.

32-летний Бэйл покинул «Реал» в начале июля в связи с истечением контракта. Валлиец выступал за мадридцев с лета 2013 года.

В минувшем сезоне 32-летний футболист провел за «Реал» семь матчей и забил один гол.