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Бэйл: «Не думаю, что статус моего будущего клуба будет иметь большое значение»

Бэйл высказался о выборе своего будущего клуба
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о выборе своего будущего клуба.

«Я еще не принял решение о своём будущем. Я знаю, что есть возможные варианты, но я должен оценить их и посмотреть, что лучше для меня. Мне нужно обсудить свой будущий клуб не только с моей семьей, но и с тренером, с тренерами по физподготовке. Мы должны понять, что будет лучше для меня, чтобы быть в форме к чемпионату мира в ноябре и декабре. Я не думаю, что статус моего будущего клуба будет иметь большое значение. Футбольный матч — это футбольный матч. Я чувствую, что никогда не потеряю свое качество игры с мячом», — приводит слова Бэйла Sport.es.

Сборная Уэльса, игроком которой является Бэйл, впервые с 1958 года сыграет на чемпионате мира. Команда пробилась на турнир 2022 года в Катаре.

32-летний Бэйл покинул «Реал» в начале июля в связи с истечением контракта. Валлиец выступал за мадридцев с лета 2013 года.

В минувшем сезоне 32-летний футболист провел за «Реал» семь матчей и забил один гол.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/uefa-nations-league/bale-nino-hubiera-arrancado-mano-13844582

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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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22.05 18:30
Эльче – Хетафе
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