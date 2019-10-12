Хави Симонс: «Тухель уже пригласил меня потренироваться с основой «ПСЖ»

16-летний полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс рассказал о своем уходе из «Барселоны» и будущих целях в Париже.

— Конечно, Месси — лучший в мире, и каждый игрок мечтает быть с ним в одной команде. Но иногда жизнь заставляет выбрать нас другой путь, — заявил 16-летний игрок As. — Я решил уехать в Париж, поскольку решил, что это будет лучше для моего роста.

Сейчас я играю за «ПСЖ» U-19. Сначала было тяжело, поскольку 19-летние сильнее меня физически, но потом я привык. Один раз Томас Тухель позвал меня потренироваться с главной командой, чему я очень обрадовался. Хочу как можно быстрее подняться в основу «ПСЖ».

Симонс является воспитанником «Барселоны». Летом 2019 года он перешел в «ПСЖ».