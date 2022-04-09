Хави рассказал о переговорах «Барселоны» с Гави о продлении контракта

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о переговорах клуба с полузащитником Гави о продлении контракта.

«Я настроен оптимистично в отношении Гави. Он хочет остаться. Но все зависит от клуба, игрока и его агента. Гави заслуживает того, чтобы остаться в «Барселоне». Я надеюсь на это», — приводит слова Хави Marca.

В нынешнем сезоне Гави в 24 матчах испанской ла лиги забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение 17-летнего полузащитника истекает в конце следующего сезона.