«Атлетико» с минимальным счетом проиграл «Мальорке»

«Атлетико» проиграл «Мальорке» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Испании. Хозяева одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающего гола стал нападающий Ведат Мурики, который был арендован «Мальоркой» зимой у «Лацио».

«Атлетико» прервал победную серию и остался на четвертом месте в турнирной таблице (57 очков).

«Мальорка» покинула зону вылета и поднялась на 17-ю строку (29 очков).