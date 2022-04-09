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Сегодня, 19:13

«Атлетико» с минимальным счетом проиграл «Мальорке»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Атлетико» проиграл «Мальорке» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Испании. Хозяева одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающего гола стал нападающий Ведат Мурики, который был арендован «Мальоркой» зимой у «Лацио».

«Атлетико» прервал победную серию и остался на четвертом месте в турнирной таблице (57 очков).

«Мальорка» покинула зону вылета и поднялась на 17-ю строку (29 очков).

Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 17:15. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:0
Атлетико
Голы
Муричи, 68 (1:0)
Мальорка
Рико Оливан Маффео Хауме Коста Райльо Вальент Санчес (Батталья, 86) Баба (Гренье, 90+6) Родригес Ли Кан Ин (Кубо, 54) Муричи
Атлетико
Облак Савич Фелипе (Лоди, 75) Мандава Кондогбья де Пауль (Врсалько, 62) Коке (Лемар, 46) Льоренте Гризманн (Кунья, 46) Суарес (Жоау Феликс, 62) Феррейра-Карраско
Предупреждения
Родригес 44’  -  Врсалько 63’, Мандава 66’, Савич 80’, Кондогбья 84’
Судьи
Мунуэра (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 1
1-й тайм

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
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Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
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Ливерпуль

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21%

1.63

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15%

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П1

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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
3
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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