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Сегодня, 15:08

Хави: «Сможет ли «Барселона» подписать Месси? Спросите у руководства ла лиги»

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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил возможность подписания нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Разрешит ли ла лига подписать Месси? Я не знаю, спросите у самого Тебаса. Мы будем соблюдать все правила лиги, но, в конце концов, это будет зависеть не только от нас», — приводит слова Хави Marca.

Между «Барселоной» и президентом ла лиги Хавьером Тебасом напряженные отношения, каталонский клуб публично призывал функционера покинуть должность. Сам же глава чемпионата Испании выступает за возвращение Месси в каталонский клуб, но не уверен, что сине-гранатовые могут себе это позволить.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 30 24 4 2 54-9 76
2
 Реал 30 20 5 5 63-24 65
3
 Атлетико 30 18 6 6 47-22 60
4
 Р. Сосьедад 30 16 6 8 39-29 54
5
 Бетис 30 14 6 10 39-33 48
6
 Вильярреал 30 14 5 11 39-30 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 30 11 8 11 28-32 41
9
 Мальорка 30 11 7 12 29-31 40
10
 Р. Вальекано 30 10 10 10 36-36 40
11
 Жирона 30 10 8 12 44-43 38
12
 Севилья 30 10 8 12 37-45 38
13
 Сельта 30 9 9 12 36-42 36
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Кадис 30 7 11 12 23-42 32
16
 Хетафе 30 7 10 13 28-39 31
17
 Альмерия 30 8 6 16 36-52 30
18
 Валенсия 30 8 6 16 32-36 30
19
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
20
 Эльче 30 2 7 21 20-61 13
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38 тур
25.04 20:30
Кадис – Осасуна
 - : -
25.04 20:30
Жирона – Реал
 - : -
25.04 23:00
Бетис – Р. Сосьедад
 - : -
26.04 20:30
Атлетико – Мальорка
 - : -
26.04 20:30
Хетафе – Альмерия
 - : -
26.04 23:00
Сельта – Эльче
 - : -
26.04 23:00
Р. Вальекано – Барселона
 - : -
27.04 20:30
Валенсия – Вальядолид
 - : -
27.04 20:30
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.04 23:00
Атлетик – Севилья
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 20 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 18 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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