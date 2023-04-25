Хави: «Сможет ли «Барселона» подписать Месси? Спросите у руководства ла лиги»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил возможность подписания нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Разрешит ли ла лига подписать Месси? Я не знаю, спросите у самого Тебаса. Мы будем соблюдать все правила лиги, но, в конце концов, это будет зависеть не только от нас», — приводит слова Хави Marca.

Между «Барселоной» и президентом ла лиги Хавьером Тебасом напряженные отношения, каталонский клуб публично призывал функционера покинуть должность. Сам же глава чемпионата Испании выступает за возвращение Месси в каталонский клуб, но не уверен, что сине-гранатовые могут себе это позволить.