Хави поздравил Месси с повторением рекорда по числу матчей за «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» Хави выложил пост с поздравлениями нападающего Лионеля Месси, который повторил его рекорд по числу сыгранных матчей за клуб.

В 27-м туре чемпионата Испании против «Уэски» (4:1) аргентинец провел 767-й матч за «Барселону», сравнявшись с рекордсменом сине-гранатовых Хави.

«Поздравляю, Лео! Это честь, что ты повторил мой рекорд», — написал в Instagram под совместным фото Хави.

Лионель Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате Испании, забив 21 гол и отдав 7 результативных передач.