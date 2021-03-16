Хави поздравил Месси с повторением рекорда по числу матчей за «Барселону»
15:02
Бывший капитан «Барселоны» Хави выложил пост с поздравлениями нападающего Лионеля Месси, который повторил его рекорд по числу сыгранных матчей за клуб.
В 27-м туре чемпионата Испании против «Уэски» (4:1) аргентинец провел 767-й матч за «Барселону», сравнявшись с рекордсменом сине-гранатовых Хави.
«Поздравляю, Лео! Это честь, что ты повторил мой рекорд», — написал в Instagram под совместным фото Хави.
Лионель Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате Испании, забив 21 гол и отдав 7 результативных передач.
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