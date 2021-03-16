Лапорта все еще не предоставил финансовые гарантии для вступления на пост президента «Барселоны»

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта обязан для официального вступления в должность предоставить гарантии инвестиций в размере 124,6 миллионнов евро, что составляет 15 процентов от бюджета клуба, сообщает Diario Sport.

По данным источника, функционер должен до 17 марта предоставить финансовые гарантии, но штаб Лапорты пока не располагает этой суммой.

Дефицит «Барселоны» — около 70 миллионов евро. Эти деньги должны были поступить от компании Audax Renovables, которой руководит Эдуар Ромеу. Он должен занять пост вице-президента сине-гранатовых по финансовым вопросам. Лапорта пока сомневается в этом варианте.