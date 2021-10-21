Хави похвалил Гави: «Ему всего 17, но он играет как 30-летний»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави похвалил хавбека команды Гави. 17-летний футболист дебютировал за первую команду «Барсы» в текущем сезоне.

«У этого парня большой талант, — цитирует Хави AS. — Больше всего меня удивляет то, что ему всего 17лет, но он играет как 30-летний. В своем возрасте он показывает, что может играть на самом высоком уровне. Это невероятно.

С технической точки зрения он очень хорош. Также у него есть физические качества, чтобы быть успешным. У него есть все для успеха. Впереди его ждет большое будущее».

В текущем сезоне Гави провел десять матчей за «Барсу» во всех турнирах и сделал один результативный пас.