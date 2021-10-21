Фати высказался об игре под 10-м номером в «Барселоне» после ухода Месси
20:20
Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати поделился мнением о 10-м номере, под которым выступает с нынешнего сезона.
«Я не чувствую давления из-за того, что играю и ношу футболку с 10-м номером. Я должен идти своим путем и не думать о том, что сделал Лионель, потому что такое больше никому не удастся», — приводит AS слова 18-летнего футболиста.
На протяжении многих лет под 10-м номером в «Барселоне» играл нападающий Лионель Месси, который летом перешел в «ПСЖ».
В среду Фати продлил контракт с каталонским клубом до 30 июня 2027 года.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/10/21/primera/1634813737_401389.html
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