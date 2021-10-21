Карло Анчелотти заявил, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

«Бензема заслужил «Золотой мяч» своей игрой в прошлом году и сейчас, — приводит слова Анчелотти AS. — Карим стал игроком с ярко выраженными лидерскими качествами, с более сильным характером. Он подает пример другим и во время игр, и за пределами поля. Нам повезло иметь в составе такого мастера».

В нынешнем сезоне 33-летний француз провел 8 матчей за «Реал» в чемпионате Испании, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.