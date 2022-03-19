Хави: «Класико это очень особенная, сложная и трудная игра. «Барса» жаждем сразиться на «Бернабеу»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в чемпионате Испании.

«Это очень особенная, сложная и трудная игра. Идея «Барселоны» заключается в том, чтобы доминировать во владении с мячом. У меня есть четкое представление о том, как мы будем играть, но увидим все завтра.

Я знаю, что мы в хорошей форме, с менталитетом победителя и хорошей динамикой. Это не так уж много, просто мы взволнованы и жаждем сразиться на «Бернабеу» с соперником, находящимся в отличной форме.

Я думаю, что мы лучше играем в обороне, в прессинге. Мы понимаем владение гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Улучшения должны быть видны на поле. Завтра у нас будет еще один тест, чтобы доказать это", — приводит слова Хави Marca.

Класико состоится 20 марта в Мадриде, начало — в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом матче чемпионата Испании сезона-2021/22 «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 51 очко в 27 матчах. «Реал» занимает первое место и имеет на счету 66 очков.