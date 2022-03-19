Хави: «Класико это очень особенная, сложная и трудная игра. «Барса» жаждем сразиться на «Бернабеу»
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в чемпионате Испании.
«Это очень особенная, сложная и трудная игра. Идея «Барселоны» заключается в том, чтобы доминировать во владении с мячом. У меня есть четкое представление о том, как мы будем играть, но увидим все завтра.
Я знаю, что мы в хорошей форме, с менталитетом победителя и хорошей динамикой. Это не так уж много, просто мы взволнованы и жаждем сразиться на «Бернабеу» с соперником, находящимся в отличной форме.
Я думаю, что мы лучше играем в обороне, в прессинге. Мы понимаем владение гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Улучшения должны быть видны на поле. Завтра у нас будет еще один тест, чтобы доказать это", — приводит слова Хави Marca.
Класико состоится 20 марта в Мадриде, начало — в 23:00 по московскому времени.
Напомним, что в прошлом матче чемпионата Испании сезона-2021/22 «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1.
Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 51 очко в 27 матчах. «Реал» занимает первое место и имеет на счету 66 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|28
|20
|6
|2
|59-21
|66
|
2
|Севилья
|28
|15
|11
|2
|40-19
|56
|
3
|Барселона
|27
|14
|9
|4
|52-29
|51
|
4
|Атлетико
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|
5
|Бетис
|28
|15
|4
|9
|50-35
|49
|
6
|Р. Сосьедад
|28
|13
|8
|7
|29-29
|47
|
7
|Вильярреал
|28
|12
|9
|7
|48-26
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
|Сельта
|28
|9
|8
|11
|33-32
|35
|
12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|
13
|Р. Вальекано
|27
|9
|5
|13
|29-33
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Мальорка
|28
|6
|8
|14
|26-48
|26
|
18
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|
19
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|
20
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
|18.03
|23:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|19.03
|16:00
|
Алавес – Гранада
|2 : 3
|19.03
|18:15
|
Эльче – Валенсия
|0 : 1
|19.03
|20:30
|
Осасуна – Леванте
|3 : 1
|19.03
|23:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|20.03
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|20.03
|18:15
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|20.03
|18:15
|
Сельта – Бетис
|- : -
|20.03
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|20.03
|23:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|22
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6