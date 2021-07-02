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Хави надеется, что Месси останется в «Барселоне»

10:44
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Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави высказался по поводу того, что нападающий Лионель Месси стал свободным агентом.

30 июня контракт 34-летнего аргентинца с «Барселоной» закончился.

«Надо подождать, чем все закончится. Я так понимаю, Месси общается с «Барселоной» и президентом. Желаю ему всего наилучшего. Как его друг и как фанат «Барселоны», я надеюсь, что он продолжит выступать за клуб», — цитирует Хави El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», а после этого займет административную должность в «Барсе». За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

34-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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