Серхи Роберто может перейти в «Интер»
11:09
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает El Mundo Deportivo.
По данным издания, «Интер» готов купить игрока по приемлемой цене. Трансферная стоимость испанца — 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может продлить контракт с полузащитником до 2024 года. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.
В прошлом сезоне 29-летний Роберто регулярно преследовали травмы, из-за чего он провел только 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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