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Серхи Роберто может перейти в «Интер»

11:09
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Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания, «Интер» готов купить игрока по приемлемой цене. Трансферная стоимость испанца — 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продлить контракт с полузащитником до 2024 года. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В прошлом сезоне 29-летний Роберто регулярно преследовали травмы, из-за чего он провел только 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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