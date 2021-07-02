Серхи Роберто может перейти в «Интер»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания, «Интер» готов купить игрока по приемлемой цене. Трансферная стоимость испанца — 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продлить контракт с полузащитником до 2024 года. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В прошлом сезоне 29-летний Роберто регулярно преследовали травмы, из-за чего он провел только 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.