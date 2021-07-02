Суарес: «Играть в Англии за любую команду, кроме «Ливерпуля», было бы непросто»
10:32
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес заявил, что ему было бы сложно играть в Англии за любой клуб, кроме «Ливерпуля».
«У меня хорошие отношения с фанатами «Ливерпуля». Для меня было бы странно играть за какой-либо другой английский клуб.
Победа с «Ливерпулем» в чемпионате была бы особенной, но я рад, что их ожидания подошли к концу. Они выглядят как команда, которая будет бороться за награды в течение многих следующих лет», — цитирует Суареса World Soccer Magazine.
В составе мерсисайдцев уругваец выступал с 2011 по 2014 год.
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