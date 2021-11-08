Хави нацелен на продление контракта с Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу нападающего команды Усмана Дембеле.

«Продление контракта с Дембеле — один из наших приоритетов, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Он может стать лучшим игроком в мире на своей позиции. Потенциал есть, но ему нужно много работать, чтобы показывать стабильно высокий уровень».

Также испанец прокомментировал травму 24-летнего француза, которую он получил в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:0).

«Травмы будут всю нашу жизнь, но мы должны хорошо тренироваться, чтобы предотвращать повреждения», — добавил он.

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне нападающий сыграл один матч и пока не отличился результативными действиями.