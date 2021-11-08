Хави нацелен на продление контракта с Дембеле
17:50
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу нападающего команды Усмана Дембеле.
«Продление контракта с Дембеле — один из наших приоритетов, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Он может стать лучшим игроком в мире на своей позиции. Потенциал есть, но ему нужно много работать, чтобы показывать стабильно высокий уровень».
Также испанец прокомментировал травму 24-летнего француза, которую он получил в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:0).
«Травмы будут всю нашу жизнь, но мы должны хорошо тренироваться, чтобы предотвращать повреждения», — добавил он.
Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне нападающий сыграл один матч и пока не отличился результативными действиями.
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