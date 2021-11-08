Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Дани Алвес и Пуойль могут войти в тренерский штаб Хави в «Барселоне»

17:03
Теги:

Новый главный тренер «Барселоны» Хави еще окончательно не сформировал тренерский штаб. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что в числе помощников могут оказаться бывшие защитники сине-гранатовых Дани Алвес и Карлес Пуойль.

«У Дани Алвеса и Пуойля очень хорошие отношения с Хави. Они всегда готовы помочь ему, помочь «Барселоне». Если понадобится, то они всегда будут рядом», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Сколько и какую воду нужно пить
На сайте госуслуг начали восстанавливать сроки действия QR-кодов
0