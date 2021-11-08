Дани Алвес и Пуойль могут войти в тренерский штаб Хави в «Барселоне»
17:03
Новый главный тренер «Барселоны» Хави еще окончательно не сформировал тренерский штаб. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что в числе помощников могут оказаться бывшие защитники сине-гранатовых Дани Алвес и Карлес Пуойль.
«У Дани Алвеса и Пуойля очень хорошие отношения с Хави. Они всегда готовы помочь ему, помочь «Барселоне». Если понадобится, то они всегда будут рядом», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.
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