Дани Алвес и Пуойль могут войти в тренерский штаб Хави в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави еще окончательно не сформировал тренерский штаб. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что в числе помощников могут оказаться бывшие защитники сине-гранатовых Дани Алвес и Карлес Пуойль.

«У Дани Алвеса и Пуойля очень хорошие отношения с Хави. Они всегда готовы помочь ему, помочь «Барселоне». Если понадобится, то они всегда будут рядом», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.