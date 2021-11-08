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«С медицинской точки зрения Эден в порядке». Роберто Мартинес рассказал о проблемах Азара

17:55
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, в каком состоянии находится нападающий «Реала» и национальной команды Эден Азар.

«С медицинской точки зрения Эден в порядке. Мы знаем, что он работает дополнительно, чтобы обрести форму. Он готов сделать все возможное, чтобы вновь достичь максимального уровня. Мы будем беспокоиться, если Эден перестанет наслаждаться футболом. Пока это не так. Я думаю, он может завершить сезон в отличной форме», — цитирует Мартинеса HLN.

В текущем сезоне чемпионата Испании Азар сделал только 1 голевую передачу в 10 матчах за «Реал».

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Иван Шитик все материалы автора

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