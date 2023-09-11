Тебас — об отставке Рубиалеса: «Ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от теракта 11 сентября»

Глава ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход Луиса Рубиалеса с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Мы прошли путь от отстраненного до ушедшего в отставку президента. Я не собираюсь комментировать его менеджмент. Репутационный ущерб, который наносится испанскому футболу, огромен. Это самая большая история в СМИ за всю историю. Ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от 11 сентября (теракт в США). Это будет стоить нам очень дорого. Те, кто был с президентом Рубиалесом, должны решать будущее федерации. Они должны понять, как всем управлять», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

10 сентября Рубиалес объявил, что собирается покинуть свой пост главы RFEF. Он отметил, что уходит, потому что не может продолжать свою работу. Ранее сообщалось, что футболистка Дженнифер Эрмосо, которую Луис поцеловал в губы после финала ЧМ с Англией (1:0), подала на Рубиалеса жалобу в прокуратуру Испании.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.