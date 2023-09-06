Эрмосо подала на Рубиалеса жалобу в прокуратуру в связи с поцелуем

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала на главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса жалобу в испанскую прокуратуру, сообщает Cadena SER.

По информации источника, официальная жалоба была подана во вторник, 5 сентября. Ожидается, что в ближайшее время появится пресс-релиз с официальным подтверждением действий спортсменки.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.