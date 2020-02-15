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Хакеры взломали аккаунты МОК и «Барселоны» в Twitter

22:32
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Аккаунты Международного олимпийского комитета (МОК) и испанской «Барселоны» в Twitter подверглись хакерской атаке.

Ресурсы были взломаны хакерской группой OurMine. Она оставила свои послания в двух официальных аккаунтах комитета (Olympics и IOC Media), аккаунтах Олимпийских игр, а также в аккаунте комиссии атлетов МОК.

Ранее та же хакерская группировка взломала два официальных аккаунта Facebook.

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