Хакеры взломали аккаунты МОК и «Барселоны» в Twitter

Аккаунты Международного олимпийского комитета (МОК) и испанской «Барселоны» в Twitter подверглись хакерской атаке.

Ресурсы были взломаны хакерской группой OurMine. Она оставила свои послания в двух официальных аккаунтах комитета (Olympics и IOC Media), аккаунтах Олимпийских игр, а также в аккаунте комиссии атлетов МОК.

Olympics FC Barcelona



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Getting Hacked

By Our Mine pic.twitter.com/bLGRjrR1tD — SW (@SweeperWriter) February 15, 2020

Ранее та же хакерская группировка взломала два официальных аккаунта Facebook.