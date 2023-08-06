Хаби Алонсо остается основным кандидатом на пост тренера «Реала», несмотря на продление контракта с «Байером»

«Реал» продолжает рассматривать главного тренера «Байера» Хаби Алонсо в качестве приоритетного варианта на замену Карло Анчелотти, сообщает OKDiario.

По информации источника, основным вариантом развития событий является назначение Алонсо в 2024 году, когда у Анчелотти завершится контракт с мадридцами. Ситуация может измениться, если итальянец покинет клуб еще по ходу сезона-2023/24. Тогда клуб может возглавить Рауль.

В начале августа «Байер» объявил о продлении контракта с Алонсо до 2026 года. Испанец возглавляет команду с октября 2022 года. Под его руководством клуб провел 37 игр — одержал 17 побед, потерпел 10 поражений и 10 встреч завершил вничью.