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5 августа, 23:59

Хави опасается, что Неймар может испортить «семейную атмосферу» в «Барселоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави не поддерживает идею приобретения форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, тренерский штаб каталонского клуба не сомневается в его мастерстве, но опасается, что он может испортить «семейную атмосферу».

Ранее это же издание сообщало, что Неймар может вернуться в «Барселону» после трансфера форварда Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Контракт Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Источник: Mundo Deportivo
Неймар Сантос
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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