Хави опасается, что Неймар может испортить «семейную атмосферу» в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави не поддерживает идею приобретения форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, тренерский штаб каталонского клуба не сомневается в его мастерстве, но опасается, что он может испортить «семейную атмосферу».

Ранее это же издание сообщало, что Неймар может вернуться в «Барселону» после трансфера форварда Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Контракт Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.