Ван Перси: «Модрич — это Моцарт. Ему 37, а он все еще доминирует на поле»
Экс-нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился мнением о полузащитнике «Реала» Луке Модриче.
«Возможно, он один из лучших в истории футбола. Модрич — как Моцарт, он художник [на поле]. Сколько ему лет — 37-38? А он по-прежнему доминирует, у него будто глаза на затылке. Я знал, что он хорош, но настолько. Он потрясающий семьянин, очень вежливо себя ведет. За ним приятно наблюдать», — цитирует ван Перси 24sata.
Ранее этот же источник сообщал, что Модрич планирует сыграть на Евро-2024, когда ему будет уже 39 лет.
26 июня хавбек продлил контракт с «Реалом» до 2024 года. Модрич присоединился к мадридцам в 2012 году. За 11 сезонов он провел 488 игр и выиграл 23 титула: 3 раза — ла лигу, 2 — Кубок Испании, 4 — Суперкубок Испании, 5 — Лигу чемпионов, 5 — клубный чемпионат мира, 4 — Суперкубок Европы.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0-0
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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|0
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|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Бетис
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|0
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|0-0
|0
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7
|Осасуна
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
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|0
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|0-0
|0
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10
|Жирона
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
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|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -