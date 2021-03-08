Гвардьола поздравил Лапорту с победу на президентских выборах «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардьола поздравил Жоана Лапорту с победой на президентских выборах каталонского клуба.

«Поздравляю, Жоан! Поздравляю, президент! Visca el Barсa!» — написал Гвардиола в своем Twitter.

За 58-летнего функционера проголосовали 30 184 человека — это 54,28 процента всех голосов. 29,29 процента набрал Виктор Фонт, 8,58 — Тони Фрейша.

Лапорта участвовал выборах в четвертый раз. Впервые он выиграл в 2003 году, в 2006-м остался на посту из-за отсутствия других кандидатов, в 2015-м проиграл Жозепу Бартомеу. Он оставил президентское кресло в 2010-м.