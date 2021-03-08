Йерро назвал Рамоса лучшим защитником в истории «Реала»

Бывший капитан и защитник «Реала» Фернандо Йерро выразил надежду, что Серхио Рамос продлит контракт с мадридцами. Соглашение нынешнего капитана и защитника клуба истекает в конце сезона-2020/21. Существует вероятность, что летом Рамос перейдет в «ПСЖ».

«Серхио — легенда «Реала». Надеюсь, он завершит карьеру в этом клубе. Он лучший центральный защитник в истории мадридцев», — цитирует El Confidencial Йерро.

Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году.