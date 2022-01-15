Гризманн возобновил тренировки в общей группе

Нападающий «Атлетико» Анутан Гризманн вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

Француз получил повреждение в матче Кубка Испании против «Райо Махадаонда» (5:0).

Футболист рассчитывает сыграть во встрече против «Реал Сосьедад» 19 января в Кубке Испании.

В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.