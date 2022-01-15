Дест не хочет уходить из «Барселоны» зимой

Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест не хочет покидать команду в зимнее трансферное окно. Однако каталонцы готовы рассмотреть вариант трансфера 21-летнего американца, сообщает Marca.

Главный тренер «Барыс» Хави не слишком рассчитывает на американца.

В нынешнем сезоне Дест принял участие в 16 матчах за «Барселону» и отдал три результативные передачи. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.