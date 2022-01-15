Алаба пропустит финал Суперкубка Испании

Защитник «Реала» Давид Алаба не сможет помочь своей команде в финале Суперкубка Испании, сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний австриец не успел восстановиться от травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил полуфинальную встречу с «Барселоной» (3:2). Сообщается, что футболист отправится в Испанию для завершения реабилитации.

Финал Суперкубка Испании «Атлетик» — «Реал» состоится завтра, 16 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 21.30 (мск).