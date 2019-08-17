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Гризманн может взять в «Барселоне» номер 7, хотя уже сыграл под 17-м

08:48

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн еще может сменить игровой номер, сообщает El Mundo Deportivo. Когда он перешел в каталонский клуб из «Атлетико», он взял номер 17, посольку его любимая семерка была занята Филлипе Коутинью. Форвард уже сыграл под номером 17 в первом туре ла лиги против «Атлетика» (0:1).

Накануне стало известно, что Коутинью перейдет на правах аренды в «Баварию». Таким образом, номер 7 освободится, и Гризманн может поменять его до 2 сентября.

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