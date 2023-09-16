Сунесс: «У Беллингема технические способности Зидана — одного из величайших игроков «Реала»
Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высоко оценил игру полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.
«Я очень редко даю определение «великий игрок», и вы, наверное, уже хорошо знаете, что, когда речь идет о полузащитниках, я подвергаю их особенно жесткой критике. Но я без малейших колебаний заявляю, что Беллингем может оказаться в этой группе. У него физические данные и технические способности Зидана — на мой взгляд, одного из величайших игроков полузащиты «Реала», — но только время покажет, достигнет ли он этих высот. Его потенциал кажется безграничным», — приводит слова Сунесса Daily Mail.
Он также отметил, что в свои 20 лет Беллингем выглядит сформированным футболистом.
«Беллингем в 20 выглядит сформированным футболистом, и при этом его физическое развитие еще не завершилось. Когда я играл, то считался одним из самых крупных полузащитников, хотя сегодня я был бы игроком среднего размера. В игре Джуда много аспектов. Он покрывает большие расстояния. У него фантастическая техника. У него мудрая футбольная голова на молодых плечах, и ему еще предстоит накопить многолетний опыт. У него такое телосложение», — сказал Сунесс.
В сезоне-2023/24 Беллингем сыграл за «Реал» 4 матча ла лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Он перешел в испанский клуб летом 2023 года, подписав контракт сроком на 6 лет. Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 миллиона евро, учитывая бонусы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
5
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
6
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
7
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
8
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
9
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
11
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|- : -
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|- : -
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|2
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|2
|1
|0