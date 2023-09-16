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Сегодня, 11:23

Сунесс: «У Беллингема технические способности Зидана — одного из величайших игроков «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высоко оценил игру полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Я очень редко даю определение «великий игрок», и вы, наверное, уже хорошо знаете, что, когда речь идет о полузащитниках, я подвергаю их особенно жесткой критике. Но я без малейших колебаний заявляю, что Беллингем может оказаться в этой группе. У него физические данные и технические способности Зидана — на мой взгляд, одного из величайших игроков полузащиты «Реала», — но только время покажет, достигнет ли он этих высот. Его потенциал кажется безграничным», — приводит слова Сунесса Daily Mail.

Он также отметил, что в свои 20 лет Беллингем выглядит сформированным футболистом.

«Беллингем в 20 выглядит сформированным футболистом, и при этом его физическое развитие еще не завершилось. Когда я играл, то считался одним из самых крупных полузащитников, хотя сегодня я был бы игроком среднего размера. В игре Джуда много аспектов. Он покрывает большие расстояния. У него фантастическая техника. У него мудрая футбольная голова на молодых плечах, и ему еще предстоит накопить многолетний опыт. У него такое телосложение», — сказал Сунесс.

В сезоне-2023/24 Беллингем сыграл за «Реал» 4 матча ла лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Он перешел в испанский клуб летом 2023 года, подписав контракт сроком на 6 лет. Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 миллиона евро, учитывая бонусы.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
5
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
6
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
7
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
8
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
9
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
10
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
11
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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37 тур
38 тур
15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 - : -
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 - : -
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 - : -
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 - : -
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
18.09 22:00
Гранада – Жирона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 2 1 0
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