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Сегодня, 10:35

Тюкавин рассказал, что Захарян скучает по игрокам «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о переписке с полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном.

«С Арсеном переписываемся. Что его удивило в Испании? Не буду говорить — неприлично. Если из приличного? По нам скучает. По мне больше всего? Надеюсь. Может, еще по Ярику Гладышеву», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Захарян вернулся к тренировкам в общей группе команды в понедельник, 11 сентября. До этого он пропустил несколько дней из-за болезни. Россиянин перешел в испанскую команду из московского «Динамо» 19 августа. Он принял участие в двух матчах нового клуба и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» проведет следующую игру 17 сентября против мадридского «Реала». Начало матча 5-го тура чемпионата Испании — в 22.00 (мск).

Источник: https://sport24.ru/football/news-578373-tyukavin-chto-udivilo-zakharyana-v-ispanii-ne-budu-govorit-neprilichno
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
5
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
6
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
7
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
8
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
9
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
10
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
11
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 - : -
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 - : -
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 - : -
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 - : -
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
18.09 22:00
Гранада – Жирона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 2 1 0
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