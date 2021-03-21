Месси установил рекорд «Барселоны» по числу матчей
Капитан «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд по количеству матчей за каталонский клуб.
Он вышел в стартовом составе на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Для аргентинца эта встреча стала 768-й в составе «Барселоны».
Неделю назад Месси сыграл против «Уэски» (4:1) и сравнялся с экс-полузащитником «Барсы» Хави по количеству встреч за свой клуб.
Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за главную команду с октября 2004 года.
В составе «Барселоны» Месси 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь раз — суперкубок страны, шесть раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Месси является единственным шестикратным лауреатом премии «Золотой мяч».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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