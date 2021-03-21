Месси установил рекорд «Барселоны» по числу матчей

Капитан «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд по количеству матчей за каталонский клуб.

Он вышел в стартовом составе на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Для аргентинца эта встреча стала 768-й в составе «Барселоны».

Неделю назад Месси сыграл против «Уэски» (4:1) и сравнялся с экс-полузащитником «Барсы» Хави по количеству встреч за свой клуб.

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за главную команду с октября 2004 года.

В составе «Барселоны» Месси 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь раз — суперкубок страны, шесть раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Месси является единственным шестикратным лауреатом премии «Золотой мяч».