Гол Родриго стал самым быстрым в финале Кубка Испании с 2006 года

«Реал» в финале Кубка Испании обыграл «Осасуну» со счетом 2:1.

При этом форвард мадридцев Родриго открыл счет на второй минуте. Этот гол стал самым быстрым в финале Кубка Испании с 2006 года. Также Родриго в 22 года и 117 дней стал самым молодым игроком, забившим в финале за «Реал».

Для «Реала» это двадцатая победа в Кубке Испании и первая с 2014 года. Больше всего титулов у «Барселоны» (31), на втором месте «Атлетик» (23), мадридцы — на третьей строчке.