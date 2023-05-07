«Реал» обыграл «Осасуну» и впервые с 2014 года стал обладателем Кубка Испании

«Реал» в финале Кубка Испании обыграл «Осасуну» со счетом 2:1.

В составе мадридцев дубль оформил Родриго, при этом он открыл счет на второй минуте. У «Осасуны» единственный гол на 58-й минуте забил Лукас Торро.

Для «Реала» это двадцатая победа в Кубке Испании и первая с 2014 года. Больше всего титулов у «Барселоны» (31), на втором месте «Атлетик» (23), мадридцы — на третьей строчке.