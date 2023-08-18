Годин: «Месси — лучший футболист всех времен»

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Годин рассказал, кого считает лучшим игроком всех времен.

«В «Атлетико» и сборной Уругвая мне пришлось играть в эпоху лучших времен Лео Месси в «Барселоне» и Криштиану Роналду в «Реале». Для одних лучшим игроком всех времен будет Марадона. Для меня Месси — лучший футболист всех времен. Я только двоих игроков просил обменяться футболками за свою карьеру. Это был Месси, в «Барселоне» и сборной Аргентины», — цитирует TyC Sports Година.

31 июля этого года 37-летний Годин объявил о завершении профессиональной карьеры.