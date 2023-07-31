Диего Годин объявил о завершении карьеры
Уругвайский защитник Диего Годин объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Время пришло. Спасибо, футбол», — написал Годин в соцсетях.
37-летний уругваец выступал за «Серро», «Насьональ», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер», «Кальяри», «Атлетико Минейро» и «Велес».
В составе мадридской команды он становился чемпионом Испании в 2014 году, а также выигрывал Кубок (2013) и Суперкубок страны (2014). Также футболист дважды выигрывал Лигу Европы.
Годин провел 161 матч за сборную Уругвая, став обладателем Копа Америка в 2011 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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