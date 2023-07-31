Диего Годин объявил о завершении карьеры

Уругвайский защитник Диего Годин объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Время пришло. Спасибо, футбол», — написал Годин в соцсетях.

37-летний уругваец выступал за «Серро», «Насьональ», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер», «Кальяри», «Атлетико Минейро» и «Велес».

В составе мадридской команды он становился чемпионом Испании в 2014 году, а также выигрывал Кубок (2013) и Суперкубок страны (2014). Также футболист дважды выигрывал Лигу Европы.

Годин провел 161 матч за сборную Уругвая, став обладателем Копа Америка в 2011 году.