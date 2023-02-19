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Анчелотти о победе над «Осасуной: «Важно было выиграть, чтобы остаться в борьбе за ла лигу»

Анчелотти прокомментировал победу над «Осасуной»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Осасуной» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«То, что мы сделали во втором тайме, можно было сделать и в первом. Но мне очень понравилась сплоченность команды.

Получилась цельная игра, важно было выиграть ее, чтобы остаться в борьбе за ла лигу, так что мы покидаем стадион счастливыми», — сказал Анчелотти после матча.

После этого матча «Реал» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 5 очков. При этом у каталонцев матч в запасе. «Осасуна» с 30 очками — на 10-й строчке.

Карло Анчелотти
ФК Осасуна
ФК Реал
0
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1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
13
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
14
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
15
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
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 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
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 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
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 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
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Жирона – Альмерия
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Мальорка – Вильярреал
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18.02 23:00
Осасуна – Реал
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19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
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