Араухо — о «Барселоне»: «Готов отдать все ради этого великого клуба»
Новичок «Барселоны» Хулиан Араухо отреагировал на свой приезд в каталонский клуб.
«Я очень рад этому большому шагу в своей карьере и готов отдать все ради этого великого клуба», — приводит слова Араухо GSFN.
Мексиканец должен был перейти в каталонскую команду еще в заключительный день зимнего трансферного окна, но сделка сорвалась, поскольку «Барселоне» не хватило 18 секунд, чтобы зарегистрировать трансфер. После подачи апелляции в CAS сине-гранатовым удалось завершить переход футболиста.
Мексиканец в сезоне-2022/23 будет выступать за резервную команду сине-гранатовых.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|
2
|Реал
|22
|16
|3
|3
|46-17
|51
|
3
|Р. Сосьедад
|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|
4
|Атлетико
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|
5
|Бетис
|22
|11
|4
|7
|29-23
|37
|
6
|Р. Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|
7
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
8
|Мальорка
|22
|9
|4
|9
|20-22
|31
|
9
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
|24-22
|31
|
10
|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|
11
|Жирона
|22
|7
|6
|9
|33-33
|27
|
12
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|
13
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
14
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|
15
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
|17.02
|23:00
|
Жирона – Альмерия
|6 : 2
|18.02
|16:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|18.02
|16:15
|
Бетис – Вальядолид
|2 : 1
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|4 : 2
|18.02
|23:00
|
Осасуна – Реал
|0 : 2
|19.02
|16:00
|
Эльче – Эспаньол
|- : -
|19.02
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
|19.02
|20:30
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|19.02
|23:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.02
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|12
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2