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Хави в ближайшее время получит разрешение на въезд в США и присоединится к «Барселоне» в рамках турне

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Хави в ближайшее время вылетит в США и присоединится к команде в предсезонном сборе, сообщает As.

Ожидается, что клуб уладит проблемы испанского специалиста с разрешением на въезд в страну. Ранее Хави отказали во въезде в США из-за того, что он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда».

По данным источника, тренер вылетит 19 июля и успеет к товарищескому матчу каталонского клуба против «Интер Майами».

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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