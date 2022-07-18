Хави в ближайшее время получит разрешение на въезд в США и присоединится к «Барселоне» в рамках турне

Главный тренер «Барселоны» Хави в ближайшее время вылетит в США и присоединится к команде в предсезонном сборе, сообщает As.

Ожидается, что клуб уладит проблемы испанского специалиста с разрешением на въезд в страну. Ранее Хави отказали во въезде в США из-за того, что он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда».

По данным источника, тренер вылетит 19 июля и успеет к товарищескому матчу каталонского клуба против «Интер Майами».