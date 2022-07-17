Защитник Серж Орье близок к переходу в «Атлетико»

«Атлетико» близок к заключение контракта с бывшим футболистом «ПСЖ» и «Вильярреала» Сержом Орье, сообщает AS.

Мадридский клуб заинтересован в подписание футболиста, который находится в статусе свободного агента.

1 июля у игрока закончился контракт с «Тоттенхэмом». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Орье на правах аренды выступал за «Вильярреал». Он сыграл в 24 матчах и отметился 2 результативными передачами.